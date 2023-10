NBA: "Quelque chose de spécial", promet Wembanyama pour ses débuts

Sur le parquet, c'est lui le plus proche du plafond noir de l'ancien centre d'entraînement des Spurs, qu'il délaissera dès mardi pour débuter le camp de préparation final avec la franchise texane dans des installations flambant neuves. Une grappe de journalistes suit les mouvements du Français de 19 ans, qui glisse avec aisance d'un shooting photo aux petits sièges d'une conférence de presse, où il jongle entre anglais et français.

Joueur immense (2,24 m selon la NBA, 2,21 m selon lui) à l'agilité unique pour sa taille, Wembanyama a sué en salle de musculation cet été et pris "entre 4 et 7 kilos", sans déformer sa silhouette longiligne. "Je ne veux pas aller trop vite".

"Il s'est brillamment adapté, a loué son entraîneur Gregg Popovich, qui a prolongé à 74 ans aux Spurs pour cornaquer le prodige. Il est très mûr pour son âge. C'est un cérébral, il est très intelligent et c'est un bon gars. Il n'a pas eu de problème en arrivant pour gagner le respect de ses coéquipiers, comprendre son environnement et ses nouvelles responsabilités."

"J'ai la meilleure condition physique de ma vie. J'ai plus appris sur mon corps en trois mois que lors des cinq années précédentes, grâce à de nombreux tests. Cette intersaison va compter, et pas seulement pour cette année."

La NBA reprend le 24 octobre, avec un premier match pour les Spurs à domicile le 25 contre Dallas.

"Je ne sais pas si je peux parler d'attentes particulières, je veux apprendre à gagner le plus vite possible", a lancé "Wemby", alors que la franchise texane n'a plus disputé les play-offs depuis 2019 et n'a remporté que 22 rencontres la saison dernière (60 défaites).

L'ancien joueur de Nanterre, de l'Asvel et des Metropolitans de Boulogne-Levallois se sait attendu par ses adversaires qui ne manqueront pas de jouer "physique" pour le tester. "Après ce que j'ai vécu l'an dernier (en Championnat de France, NDLR), plus rien ne me fait peur",a -t-il évacué.

- "Freak" -

Côté parquet, les Spurs comptent plusieurs jeunes joueurs polyvalents, dont le Français, que son entraîneur n'a pas voulu confirmer à un poste en particulier.

"Je sais que je peux aider cette équipe, la meilleure façon est de ne pas m'enfermer dans une case. Il (Popovich) le sait. On sait qu'on va faire quelque chose d'original, de spécial", explique l'enfant du Chesnay (Yvelines).

"J'ai joué numéro 4 (ailier-fort) toute ma vie, ça peut continuer sans problème. J'ai une bonne entente sur le terrain avec le pivot Zach Collins. Quand je joue avec un +5+ (pivot) physique dans la raquette, ça marche bien."

Ses coéquipiers se sont montrés dithyrambiques envers le nouveau "freak" (phénomène), comme l'appelle Jeremy Sochan.

"Chaque match il va faire quelque chose de fou. Parfois ça n'a aucun sens, le panier semble si bas! Vous allez vous régaler à le regarder cette saison", promet Devin Vassell.