NBA : retour en demi-teinte de Wembanyama, Detroit signe un triste record

Titularisé au poste de pivot, Wembanyama a commencé le match avec un panier à 3 points puis un contre sur Kelly Olynyk, suivi d’un alley-oop acrobatique. Auxquels se sont ajouté 2 rebonds et 2 passes décisives, le tout en 5 minutes. Rarement depuis le début de la saison on avait vu un tel mouvement de balle au profit du Français qui a totalisé 10 points en 11 minutes dans le premier acte. Après la pause, le Jazz s’est ajusté, s’est mieux défendu contre Wembanyama, confiant à son meilleur joueur offensif Lauri Markannen (31 points) le soin de réduire l’influence du Français. Un succès. Wembanyama a pourtant joué 13 minutes dans le second acte mais son efficacité s’est étiolée (2/7 aux tirs). Ses coéquipiers ne semblant pas être en mesure de prendre la relève, l’issue ne pouvait être qu’une nouvelle défaite (130-118). Un revers qui a agacé le légendaire entraîneur de San Antonio, Gregg Popovich. "Il est l’heure de demander plus de régularité à certains de mes joueurs. Sinon, je vais être obligé de faire des changements », a-t-il dit.

• Detroit dans le livre des records

Les Detroit Pistons ont subi mardi face aux Nets leur 27e défaite consécutive (112-118), un record sur une saison en NBA, au terme d’une bataille acharnée et après quasiment deux mois sans victoire. Malgré un exceptionnel Cade Cunningham (41 points), la soirée s’est une nouvelle fois mal terminée. Avant même le coup de sifflet final, les supporters demandaient aux propriétaires de vendre l’équipe - "sell the team !" -, puis les huées se sont déchaînées et les joueurs ont quitté le parquet la tête basse, leurs visages cachés sous des serviettes blanches. S’ils perdent jeudi à Boston, les Pistons égaleront la plus longue série de défaites de l’histoire de la NBA, celle de 28 matches des 76ers qui s’est étalée sur les saisons 2014-15 et 2015-16.