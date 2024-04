NBA: retour gagnant pour Embiid, le Thunder perd la tête à l'Ouest

Les Philadelphia 76ers ont fêté le retour de blessure du pivot camerounais Joel Embiid avec une victoire de prestige contre le Thunder d'Oklahoma City (109-105), qui lutte pour la première place à l'Ouest. Embiid, MVP en 2023, a fait un retour surprise un peu plus de deux mois après s'être blessé à un genou (le 30 janvier). Sans Embiid, les Sixers ont plongé au classement, et sont actuellement 8es, en position de barragiste. Avec 24 points, 7 passes et 6 rebonds, Embiid a largement contribué à la victoire des siens avec près de 30 minutes de jeu qui l'ont laissé épuisé. "D'habitude quand je me blesse je passe rapidement à autre chose. Cette blessure (déchirure du ménisque gauche) m'a demandé un vrai effort mental", a commenté Embiid, qui s'est montré prudent sur le parquet. Si OKC a mené la majorité de la rencontre, un bel effort des Sixers dans le 4e quart-temps (gagné 36-25) leur a permis de passer devant 106-105 à 38 secondes du terme avec deux lancers d'Embiid, auteur ensuite d'une interception décisive.

. Oklahoma City perd la tête

La défaite du Thunder a de lourdes conséquences au classement dans la lutte très serrée pour la première place et l'avantage du terrain lors des play-offs à l'Ouest. OKC (52 victoires - 23 défaites) a en effet laissé la tête au champion Denver (53-23), vainqueur face à San Antonio (110-105), et a été rejoint à la deuxième place par les Minnesota Timberwolves (52-23), qui ont battu Houston (113-106) avec 14 points et 12 rebonds du pivot français Rudy Gobert.