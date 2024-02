NBA: Rudy Gobert, épanoui dans la meute des Timberwolves

"C'est une bonne saison. Je pense qu'on a encore, moi individuellement et nous en tant qu'équipe, une belle marge de progression", assure celui qui a suivi une retraite de trois jours dans le noir complet l'été dernier, sans écran ni musique, pour méditer.

"Mon meilleur basket, on ne l'a pas encore vu, je me sens de plus en plus à l'aise avec cette équipe, toujours plus fort en tant que leader aussi. Le travail paie petit à petit. Pour moi le but c'est d'être le meilleur Rudy que je puisse être pour aider cette équipe à aller chercher le titre."

Pour la bague de champion, la route est encore longue mais les Wolves présentent de sérieux arguments avec, en plus du Français, l'intérieur Karl-Anthony Towns, le bondissant ailier Anthony Edwards, le tout mené par l'expérimenté Mike Conley et soutenu par le remplaçant Naz Reid.