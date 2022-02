NBA: Rudy Gobert trois étoiles, désormais habitué du All-Star Game

Et de trois ! Sans surprise, ce qui ne rend pas pour autant cette reconnaissance banale, Rudy Gobert a été sélectionné, comme en 2020 et 2021, pour disputer le All-Star Game du 20 février à Cleveland, rassemblant les meilleurs joueurs de la NBA.

Le pivot français, âgé de 29 ans, se voit récompensé pour son excellente saison (16 pts, 15,1 rbds, 2,3 contres de moyenne en 42 matches) avec le Jazz, pour l'heure la meilleure de sa carrière dans la Ligue nord-américaine.

Il fait ainsi partie des 14 remplaçants choisis par les entraîneurs des trente franchises.

Les autres remplaçants, issus comme lui dans la conférence Ouest, sont Luka Doncic (Dallas), Chris Paul (Phoenix), Devin Booker (Phoenix), Karl-Anthony Towns (Minnesota), Donovan Mitchell (Utah) et Draymond Green (Golden State).

A l'Est ont été appelés James Harden (Brooklyn), Zach LaVine (Chicago), Darius Garland (Cleveland), Jimmy Butler (Miami), Khris Middleton (Milwaukee), Jayson Tatum (Boston) et Fred VanVleet (Toronto).

Il y a une semaine, dix titulaires ont désignés par les vote des fans, joueurs et journalistes: à l'Ouest, LeBron James (Lakers), Stephen Curry (Warriors), Nikola Jokic (Denver), Ja Morant (Memphis) et Andrew Wiggins Warriors); à l'Est, Kevin Durant (Brooklyn), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Joel Embiid (Sixers), DeMar DeRozan (Chicago) et Trae Young (Atlanta).

James et Durant ayant été les plus plébiscités, ils ont été désignés capitaines et choisiront leurs coéquipiers jeudi prochain indépendamment de la conférence dont ils sont issus.

- Presque titulaire -

"KD", soignant une entorse à un genou, devrait déclarer forfait. Ce qu'a d'ores et déjà fait Green, blessé au dos, sur TNT, où était dévoilée la liste. Il incombera à Adam Silver, patron de la ligue, de désigner leurs remplaçants.

La 3e sélection de Gobert le place au 2e rang des "Frenchies", devant Joakim Noah (2013, 2014) et encore loin derrière le pionnier Tony Parker (2006, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014).

Surtout, "Gobzilla" n'est vraiment pas passé loin d'être désigné parmi les joueurs titulaires, ce qui en aurait fait le premier Français de l'histoire à connaître pareil honneur.

Cela a tenu au vote des fans, pesant 50% des suffrages, lesquels ont placé le natif de Saint-Quentin à la 9e place des intérieurs. Les journalistes (25%) et les joueurs (25%) ont eu beau mieux reconnaître ses qualités à leur juste valeur, en le mettant en 3e et 4e positions, cela fut insuffisant pour l'inclure dans les 5 majeurs.

Invité à réagir par l'AFP, Gobert avait confié qu'il "s'attendait" à ce résultat quelque peu frustrant.

Qu'il ait été dans la discussion pour être titulaire reflète en tout cas la place importante qu'il occupe au sein de la ligue, dont il a été désigné meilleur défenseur en 2018, 2019 et 2021.

- Plus d'impact offensif -

Non content d'être le joueur le plus dissuasif, il domine aussi le classement des meilleurs rebondeurs cette saison, titre qu'il n'a jamais encore remporté. Aussi, un quatrième trophée semble en bonne voie, qui le placerait dans le Panthéon de cette catégorie en compagnie de Dikembe Mutombo et Ben Wallace.

S'il fallait encore bien se rendre compte de l'impact qu'a Gobert au sein du Jazz, son absence en raison du Covid -- qu'il a contracté pour la deuxième fois il y a trois semaines, après le douloureux épisode de mars 2020 qui avait entraîné l'interruption de la saison --, a été extrêmement préjudiciable.

Utah a en effet perdu quatre matches d'affilée, en encaissant 118,6 points en moyenne. Et vient d'en perdre quatre autres de rang ces dix derniers jours, alors qu'il s'est blessé à un mollet.

Le pivot de l'équipe de France, médaillé d'argent en 2021 aux Jeux olympiques de Tokyo, a aussi pris une nouvelle dimension en attaque, puisque sa moyenne de 16 points (à 70,7% de réussite) est sa meilleure à ce jour. Ses partenaires le sollicitent ainsi beaucoup plus dans les phases offensives, sa taille (2,16 m) faisant souvent la différence dans la raquette adverse.

Reste désormais à savoir si les deux capitaines y seront sensibles, pour un match amical où le spectacle offert prime.

L'an dernier, LeBron James l'avait choisi en tout dernier parmi les 14 remplaçants.