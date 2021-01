NBA: Sans Harden, Houston l'emporte à San Antonio

Pour leur premier match sans James Harden, parti la veille à Brooklyn, les Houston Rockets sont allés l'emporter jeudi soir à San Antonio 109 à 105, grâce notamment à un excellent Christian Wood, auteur de 27 points et 15 rebonds.

Sterling Brown (23 pts) et Jae'Sean Tate (13 pts et 10 passes décisives) ont également contribué à la victoire des Rockets, qui doivent désormais faire sans le MVP de la saison 2017/2018, transféré dans un échange de joueurs impliquant également les Indiana Pacers et les Cleveland Cavaliers.

Chez les Nets, Harden rejoint deux autres superstars en la personne de Kevin Durant et Kyrie Irving, pour former un "Big Three" dévastateur sur le papier.

Interrogé sur le sentiment qui régnait chez les Rockets 24 heures après la conclusion de cet accord majeur entre quatre franchises, Wood a établi une corrélation avec l'état d'esprit de l'icône des Lakers, Kobe Bryant, qui n'abandonnait jamais. "Nous avons la +Mamba Mentality+. Cela signifie que tout le monde réfléchit tout le temps, tout le monde a beaucoup à prouver", a déclaré l'ailier fort.

"Nous sommes tous des chiens enragés. Ça commence avec DeMarcus (Cousins, pilier des Rockets) pour moi. Tout le monde veut sortir du banc et jouer dur", a assuré Wood, qui évolue dans sa sixième équipe NBA depuis 2015.

Houston l'a signé en novembre pour un contrat de trois ans après qu'il a joué 62 matches avec les Detroit Pistons la saison dernière (13,1 pts de moyenne par match).

"Mon rêve de toujours est de jouer dans cette Ligue", a assuré Wood, qui n'a pas participé à la Draft 2015 de la NBA. "Le fait que je sois souvent laissé libre montre ma résilience. J'étais fatigué d'être coupé. J'étais fatigué d'être envoyé en division inférieure. Il fallait que je m'accroche".

- Des Pacers vengeurs -

Le joueur de 25 ans a fait ses débuts avec les Rockets en décembre, inscrivant 31 points, 13 rebonds et trois passes dans une défaite palpitante (128-126) en prolongation contre Portland.

La victoire de jeudi a été tout aussi divertissante: les Rockets ont tenu bon après avoir été dominés 52 à 45 sur les deuxième et troisième quarts-temps.

Le tir de la star des Spurs DeMar DeRozan, au moment où le chrono s'achevait, a rebondi deux fois sur le rebord de l'arceau avant de s'éloigner sans dommage pour sceller la victoire des visiteurs.

A Portland, Domantas Sabonis a lui inscrit 23 points et 15 rebonds pour mener les Indiana Pacers à une victoire 111-87 sur les Trail Blazers, qui ont perdu le pivot bosnien Jusuf Nurkic avec un poignet cassé.

Malcolm Brogdon a ajouté 25 points et sept passes pour les Pacers, qui ont mis fin à une série de 11 défaites consécutives à Portland.

CJ McCollum et Damian Lillard ont chacun marqué 22 points pour les Trail Blazers.

Chris Boucher a égalé son record en carrière avec 25 points et a ajouté 10 rebonds lors du succès des Toronto Raptors contre les Charlotte Hornets 111 à 108.

À Philadelphie, Shake Milton a réalisé son meilleur total de points cette saison, avec 31 unités. Tobias Harris en a ajouté 18 et les Sixers ont battu le Miami Heat 125 à 108.