NBA - Scottie Barnes remporte le titre de rookie de l'année

(Belga) L'ailier fort des Toronto Raptors Scottie Barnes a remporté le titre de rookie (débutant) de l'année 2021-2022, a annoncé samedi la NBA, la ligue nord-américaine de basketball.

Il est le troisième joueur de Toronto à remporter ce titre après Damon Stoudamire (1995-1996) et Vince Carter (1998-1999). Drafté en 4e position l'année dernière, Barnes a joué 74 matchs cette saison, avec des moyennes de 15,3 points, 7,5 rebonds et 3,5 passes par match, et une adresse de 49,2 % au tir. Formé à l'université de l'État de Floride, Barnes a obtenu 378 points lors du vote d'un panel de journalistes du monde entier. Il devance Evan Mobley (Cleveland), qui récolte 363 points, soit le plus faible écart avec le vainqueur depuis la création du système de vote actuel en 2003. Cade Cunningham (Détroit) arrive troisième avec 153 points. (Belga)