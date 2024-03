NBA: série de dix succès pour les Celtics, Giannis porte les Bucks

Grâce aux 32 points de Jayson Tatum et l'adresse générale aux trois points (21 réussis), Boston a surclassé Dallas, qui n'a rien pu faire malgré les 37 points, 12 rebonds et 11 passes de sa star Luka Doncic - son 12e triple-double de la saison.

. Les Warriors voyagent bien... malgré tout

Les Golden State Warriors ont porté leur série de victoires à l'extérieur à huit en s'imposant 120-105 face aux Raptors à Toronto.

Stephen Curry a marqué 25 points et Jonathan Kuminga a ajouté 24 points pour les Warriors, qui avaient pourtant mal préparé la rencontre à cause d'un retard de six heures à l'aéroport après leur victoire sur les Knicks de New York jeudi soir.