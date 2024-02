NBA: Stephen Curry, héros éternel des Warriors, crucifie Phoenix

D'un tir magnifique à une seconde de la fin du match, Stephen Curry a offert une victoire et un espoir aux Golden State Warriors face aux Phoenix Suns samedi en NBA.

A 35 ans (36 en mars), après 14 saisons à San Francisco, quatre titres NBA (2015, 2017, 2018 et 2022) et deux récompenses de MVP (2015 et 2016), Stephen Curry continue de tutoyer l'excellence, et d'entretenir la flamme vacillante d'une franchise sur le déclin, endeuillée et en difficulté cette saison.