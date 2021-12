NBA: Succès record pour les Grizzlies contre Oklahoma City, Phoenix en majesté

Les Memphis Grizzlies ont écrasé jeudi le Thunder d'Oklahoma City avec un écart de 73 points (152-79), le plus grand de toute l'histoire de la NBA, tandis que Phoenix a lui aussi établi un record, en alignant sa 18e victoire d'affilée.

Avec ce succès, les Grizzlies deviennent également la première équipe à gagner un match en NBA avec un avantage de plus de 70 points. Le précédent record était un écart de 68 points (148-80), obtenu par les Cleveland Cavaliers contre le Miami Heat le 17 décembre 1991.

L'Américain Jaren Jackson a mené l'assaut avec 27 points, aidé par l'ailier fort espagnol Santi Aldama, auteur de 18 points et 10 rebonds. Au total, neuf joueurs des Grizzlies ont marqué plus de dix points, devant les plus de 18.000 spectateurs, aux anges, réunis au FedExForum de Memphis.

Les Grizzlies ont eu jusqu'à 78 points d'avance au cours du match, le plus gros écart enregistré en NBA depuis la saison 1996-1997.

C'est la troisième victoire d'affilée pour les Grizzlies, malgré l'absence de leur star Ja Morant, blessé.

"On savait ce qu'on avait à faire en son absence: il fallait y aller", a commenté l'arrière De'Anthony Melton. "Cela fait du bien d'être dans les livres d'histoire, surtout devant son propre public".

- Standards plus qu'atteints -

"Battre des records, c'est évidemment formidable. Je suis fier de nos gars, même s'ils ne jouent pas en pensant à ça", a déclaré Taylor Jenkins, l'entraîneur de Memphis, cinquième de la conférence Ouest. "Nous sommes juste motivés par le fait atteindre nos standards chaque nuit. Et ce soir, c'était le cas, tant sur le plan offensif que défensif."

Quant au Thunder, ce nouveau record d'équipe la plus lourdement battue en NBA s'ajoute à celui, tout aussi peu glorieux, du plus lourd écart enregistré à domicile (57 points, en mai contre les Indiana Pacers).

"Cette nuit, nous n'avons pas vraiment été nous-mêmes", a déclaré le coach d'Oklahoma City, Mark Daigneault. "Ce match ne reflète pas ce qu'est notre équipe".

"De toute évidence, ce résultat est la conséquence d'une combinaison de choses. Ils ont joué avec beaucoup de force et de rythme et ont aligné les paniers. Nous n'avons pas bien shooté au début du match et nous n'avons pas réussi à prendre le match en main. Ni au début, ni à la fin, ni jamais en fait", a-t-il admis, dépité.

- Sans Giannis, Milwaukee perd -

A Phoenix, les Suns, en tête de la conférence Ouest, ont poursuivi pour leur part leur chevauchée fantastique en alignant leur 18e victoire consécutive, face aux Detroit Pistons (114-103), grâce aux deux Cameron, Johnson et Payne, auteurs de 19 points chacun.

Mikal Bridges (18 pts), Deandre Ayton (17 pts et 12 rebonds), Landry Shamet (14 pts) et Chris Paul (12 pts, 12 passes décisives) ont complété la feuille de score.

Fred VanVleet a pour sa part grandement contribué à la victoire des Toronto Raptors sur Milwaukee (97-93), avec 29 points dans sa besace, bien aidé par Pascal Siakam (20 pts) et Scott Barnes (13 pts).

Quatrième de la conférence Est, Milwaukee, privé de sa star Giannis Antetokounmpo (douleur à un mollet), double MVP en 2019 et 2020 et MVP des Finales 2021 au printemps, n'a rien pu faire, et ce malgré les 26 points marqués par Jrue Holiday, les 22 de Khris Middleton et les 15 de Bobby Portis.

Cette victoire des Raptors, qui a mis fin à une série de huit succès d'affilée pour les Bucks, permet à la franchise canadienne, qui restait sur cinq défaites consécutives à domicile, de souffler un peu et de conforter sa 12e place à l'Est.

En battant New York 119-115, Chicago s'est emparé de la deuxième place à l'Est, lors d'une rencontre marquée par les 34 points de DeMar DeRozan, alors que San Antonio a dominé Portland 114-83.