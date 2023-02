NBA: Tatum offre la victoire aux Celtics sur les Sixers et Embiid

L'arrière star de Boston Jayson Tatum a offert aux Celtics une victoire palpitante 110 à 107 à Philadelphie grâce à un tir à trois points à moins de deux secondes de la sirène, dans le choc de la conférence Est de NBA qui a tenu toutes ses promesses, samedi.

Tatum, peu en réussite avec son tir jusque-là (7/17 tentatives), a finalement surgi quand il le fallait pour donner la victoire à son équipe, qui a eu du mal à contenir l'homme fort des Sixers, Joel Embiid, auteur de 41 points en vain.

Le pivot camerounais a cru forcer la prolongation, en marquant depuis sa moitié de terrain d'un long tir improbable, mais c'était juste un peu trop tard pour battre le buzzer, laissant l'étoffe du héros à Tatum.

"Je ne jouais pas à mon meilleur niveau, je voulais juste trouver un moyen d'être décisif dans le match des deux côtés", a savouré l'arrière all-star, qui a terminé la rencontre avec 18 points, 13 rebonds et six passes.

Les Celtics ont comblé un déficit de 15 points dans le troisième quart-temps (52-67, 29e), dans le sillage du vétéran Al Horford qui a marqué des points précieux dans la remontée. Jaylen Brown, meilleur marqueur des Celtics, a ajouté 26 points dans ce match où six joueurs de Boston ont terminé à plus de 10 points.

"C'est difficile de gagner dans cette ligue. Nous avons juste montré ce soir notre résilience et notre capacité à nous surpasser", a-t-il ajouté.

"C'est une sacrée victoire collective", a salué Tatum. "(Jaylen) a bien joué toute la nuit, mais tous les des gars ont fait leur match, et cela témoigne de la profondeur de notre effectif et de ce que nous essayons d'accomplir."

Pour Embiid, auteur d'un match titanesque avec 41 points (12/21 au tir, cinq passes et trois contres), la défaite a été en revanche dure à digérer. James Harden et Tobias Harris l'ont bien secondé avec respectivement 21 et 19 unités, mais ce fut insuffisant devant leur public.

- Les Grizzlies surclassent les Nuggets -

Avec ce succès, Boston conforte son avance en tête de la conférence Est à 44-17, soit deux matches de plus que Milwaukee, deuxième (42-17). Philadelphie reste troisième avec 39-20 après la défaite.

L'autre choc de la nuit opposant les deux meilleures équipes de la conférence Ouest a vu les Memphis Grizzlies surclasser les Denver Nuggets 112-94.

Memphis a pris l'avantage à la fin du premier quart-temps et n'a plus été inquiété, portant à un moment donné son avance à 35 points contre une équipe de Denver en perdition.