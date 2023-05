NBA: Thompson permet à Golden State d'égaliser contre les Lakers

Le grand homme du soir ne s'est pas contenté de briller à longue distance: il a également parfaitement aidé à réduire l'impact d'Anthony Davis, qui avait brillé lors du premier match remporté mardi dans la salle des Warriors (117-112) et s'est retrouvé cette fois limité à 11 points et sept rebonds.

Derrière Thompson, l'habituel leader du champion en titre Stephen Curry a ajouté 20 points, dont trois tirs primés peu évidents, et 12 passes décisives, son record en play-offs depuis 2014.

"On s'est rendu compte qu'on avait laissé filer le 1er match", a reconnu Thompson, sur la chaîne de télévision ESPN. "On s'est repris, l'attaque a été fluide, on a limité les pertes de balles et bien pris le joueur libre. Si on fait les choses simplement, les vannes peuvent s'ouvrir".

Dans le sillage de leur victoire initiale qui a frappé les esprits, les Lakers avaient pourtant commencé fort (33-26), avec notamment 14 points de LeBron James, qui a ensuite calé (23 points).