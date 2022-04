NBA - Toronto s'impose contre Philadelphie et reste en vie dans la série

(Belga) Les Toronto Raptors, portés par Pascal Siakam, ont échappé à l'élimination au premier tour des playoffs de NBA, la ligue nord-américaine de basketball, en s'imposant samedi 110-102 face aux Philadelphia Sixers, qui mènent toujours 3-1 dans la série.

Pascal Siakam s'est illustré en marquant 34 points, son record personnel en playoffs. Le Camerounais a également pris 8 rebonds, offert 5 passes décisives et effectué 2 contres pour aider Toronto à éviter une élimination à domicile. Les Raptors ont toutefois perdu sur blessure Fred VanVleet, touché à la hanche gauche au deuxième quart-temps, et Scottie Barnes, tout juste élu rookie (débutant) de l'année et qui faisait pourtant son retour après sa blessure à la cheville lors du premier match de la série. Du côté des Sixers, Joel Embiid, qui a joué malgré une blessure à son pouce droit, a quelque peu souffert. Il a marqué 8 points en première mi-temps, finissant la rencontre avec 21 points et 8 rebonds. Les Raptors iront lundi à Philadelphie pour le match N.5 de la série, alors qu'aucune équipe n'a jamais remonté un déficit de 3-0 en playoffs dans l'histoire de la NBA, La journée de samedi se poursuit avec Utah-Dallas (1-2), où Luka Doncic fait son retour sur les parquets après avoir subi une entorse au mollet le 10 avril. Ensuite, Brooklyn tentera de se relancer à domicile face à Boston, qui mène 2-0, et Minnesota accueillera Memphis, qui mène la série 2-1. (Belga)