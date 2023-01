NBA : Troisième défaite de suite pour Boston, Dallas gagne malgré la blessure de Doncic

(Belga) Boston, leader de la conférence Est du championnat nord-américain de basket (NBA), a concédé une troisième défaite consécutive, jeudi, contre New York (117-120 après prolongation).

Le match a été riche en rebondissements : les Knicks menaient de 12 points (92-104) à 7 minutes de la fin avant de subir le retour des Celtics. Ceux-ci prenaient 5 points d'avance en prolongation, mais New York renversait la situation. A 8 secondes de la fin, Jaylen Brown manquait deux lancers francs qui pouvaient remettre Boston devant. Dans la foulée, RJ Barrett (19 points) ne manquait pas les siens et scellait la victoire des Knicks. Julius Randle (37 points) et Jalen Brunson (29 points) ont été les acteurs majeurs de la victoire de New York. En face, Jayson Tatum a fini avec 35 points et Jaylen Brown avec 22. Boston reste en tête de la conférence avec 35 victoires et 15 défaites. New York (27 victoires, 23 défaites) est septième. Brooklyn a été surpris par Detroit, dernier de la conférence, 122-130. Du côté des Nets, toujours privés de Kevin Durant, les 40 points de Kyrie Irving n'ont pas suffi. Les Pistons ont brillé collectivement, avec huit joueurs à plus de 10 points, dont Saddiq Bey (25 points). Brooklyn (29 victoires, 19 défaites) occupe la quatrième position, devant Cleveland (30 victoires, 20 défaites), victorieux 95-113 à Houston. Detroit signe un 13e succès pour 37 défaites. A l'Ouest, Dallas s'est imposé 95-99 à Phoenix malgré la perte rapide de Luka Doncic, blessé à la cheville après trois minutes. Spencer Dinwiddie (36 points) a parfaitement pallié son absence. Les Mavericks restent 6e? avec 26 victoires pour 24 défaites. Les Suns (25 victoires, 25 défaites) les suivent. Devant ce duo, à la cinquième place, on retrouve les Clippers (27 victoires, 24 défaites), qui dont dominé San Antonio 138-100.