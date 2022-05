NBA - Un Jimmy Butler taille patron permet à Miami d'égaliser face à Boston

(Belga) Miami a remporté le match 6 sur le parquet de Boston dans une rencontre particulièrement disputée (103-111). Emmené par un Jimmy Butler taille patron (47 points), le Heat et les Celtics devront jouer leur place en finale NBA lors du match 7, chacune des deux équipes comptabilisant trois succès dans la série.

Dos au mur avant ce match 6, Miami a bien mieux entamé la partie, à l'image d'un Jimmy Butler qui a retrouvé son efficacité pour signer 14 points et porter le Heat dans le premier quart (22-29). Dans le second quart, la défense de Boston a resserré les boulons, limitant Miami à 19 points, tandis que le duo Tatum-Brown alimentait le marquoir pour permettre aux Celtics de réduire l'écart à la pause (46-48). Au retour des vestiaires, le Heat a, à nouveau haussé le ton, toujours bien emmené par un Butler des grands soirs. L'ailier affichait 30 points à l'issue du troisième quart (75-82). Le quatrième quart faisait monter le TD Garden de Boston en tension, tant les deux équipes se rendait coup pour coup, et l'écart entre les deux formations restait particulièrement serré. À ce jeu-là, les nerfs des joueurs de Miami ont été plus solides, toujours bien emmenés par Butler qui a conclu la partie avec 47 points, 9 rebonds et 8 assists. En face le trio Tatum (30 points), Brown (20 points) et White (22 points) n'aura donc pas permis à Boston de clôturer la série au terme de ce match 6. Les deux formations se retrouveront dimanche soir (dans la nuit en Belgique) pour le match 7 à Miami. Les Golden State Warriors, vainqueurs de Dallas en finale à l'ouest, devront encore patienter pour connaître le nom de leur adversaire en finale NBA.