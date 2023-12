NBA: victoires de Boston et Milwaukee, les Spurs de Wembanyama dominés

Jayson Tatum a inscrit 23 points et Kristaps Porzingis a signé un double-double (15 pts, 10 rbds), permettant aux Celtics de battre le Magic pour la deuxième fois en trois jours.

Les C's avaient concédé quatre défaites consécutives au Magic avant de les battre vendredi lors d'une victoire que Brown a qualifiée de plus importante de l'année.

"Nous ne devons pas brûler les étapes", a-t-il déclaré dimanche. "Orlando est l'une des équipes qui a su profiter de nous depuis un an et demi... Nous adoptons la bonne mentalité et nous sortons vainqueurs, et j'aime ça."