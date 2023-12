NBA : Victor Wembanyama renoue avec la victoire, contre les Lakers de LeBron James

La franchise texane a arrêté ainsi le compteur à 18 revers consécutifs.

Si Devin Vassell a porté l’attaque des Spurs, le défense fut incarnée par Victor Wembanyama. Le Français a compilé la bagatelle de 15 rebonds, 2 interceptions et 2 contres. Avec 13 points, il a signé son 7e double double consécutif.

Orphelin d’Anthony Davis blessé et absent (adducteurs), James s’est illustré dès le deuxième ballon touché par Wembanyama. Une interception sur un dribble du joueur des Spurs, et le numéro un de la draft 2003 conclut d’un dunk rageur en contre-attaque. Un trompe l’œil, les Californiens, récents vainqueurs de la Coupe NBA, se retrouvèrent rapidement menés 24-49 en début de second quart-temps.