NBA: Wembanyama et les Spurs enchaînent, les Warriors se réveillent

Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont enchaîné une deuxième victoire consécutive pour la première fois depuis plus de deux mois, et les Warriors de Klay Thompson ont rebondi à Chicago vendredi en NBA.

Sous l'impulsion de son prodige français Victor Wembanyama, malgré un temps de jeu toujours limité depuis une alerte à une cheville, les San Antonio Spurs ont écrasé Charlotte (135-99) à domicile. En un peu moins de 20 minutes de jeu, Wembanyama a compilé 26 points, 11 rebonds, 1 passe et 2 contres, terminant meilleur marqueur de son équipe. "Wemby" s'est illustré avec de nombreux dunks spectaculaires, notamment dans le troisième quart-temps. San Antonio n'avait pas enchaîné deux succès depuis ses victoires à Phoenix fin octobre et début novembre.

. Thompson réveille les Warriors

Après deux défaites d'affilée, dont une humiliation 141 à 105 dans leur antre mercredi face à la Nouvelle-Orléans, les Golden State Warriors ont réagi à Chicago, dominé 140 à 131. Le shooteur Klay Thompson, peu en réussite cette saison, a marqué 30 points pour les "Dubs" et parfaitement complété son compère Stephen Curry (27 points, 9 passes), face aux 39 points de DeMar DeRozan. Les Warriors ont fait la différence lors du troisième quart-temps (48 points). "Je pense que nous sommes sortis des rails émotionnellement, spirituellement lors des dernières rencontres, a indiqué le coach Steve Kerr. Nos supporters ont pu le sentir. Nous avons été sifflés pour la première fois de ma carrière ici, et comme je l'ai déjà dit c'était mérité parce que notre énergie et notre esprit de compétition étaient absents. On les a retrouvés ce soir." Les Warriors restent 12es à l'ouest (18 victoires - 20 défaites).