NBA: Wembanyama et les Spurs renversants à Phoenix

"On a fait des tonnes d'erreurs, mais c'est le jeu qui veut ça. Comme toutes les équipes. On a continué à jouer, c'est la force de ce groupe. Je suis fier d'eux", a salué l'entraîneur Gregg Popovich.

L'ailier Keldon Johnson, meilleur marqueur de la rencontre (27 points), a arraché la balle des mains de Kevin Durant pour marquer à une seconde de la fin, faisant passer San Antonio devant pour la première fois du match.

- "Bon chemin" -

"C'est une énorme interception. On n'a pas fait un joli match, mais on apprend chaque jour et on est sur le bon chemin", a lancé Wembanyama, auteur de 18 points, 8 rebonds et 5 contres en 28 minutes.