NBA: Wembanyama réussit son dernier test face aux Warriors avant ses grands débuts

Victor Wembanyama, escorté d'attentes démesurées avant ses débuts en NBA mercredi, a réussi sa dernière sortie de préparation, menant ses Spurs à la victoire chez les Golden State Warriors (122-117) à San Francisco vendredi.

Dans un match sans enjeu et sans grande intensité, "Wemby" s'est un peu plus rapproché de la fantasmée NBA et de ses projecteurs vendredi.