NBA: Wembanyama s'arrache pour sa première victoire avec les Spurs contre Houston

Après avoir égalisé à 111 partout et défendu avec énergie pour partir en prolongation, "Wemby" a brillé lors des cinq minutes supplémentaires et fait chavirer le public de San Antonio, qui rêve de retrouver les sommets avec son joyau français de 19 ans.

"Je suis fier de ce qu'on a fait ce soir. Ca m'a surpris d'avoir envie de célébrer dans le vestiaire, ce n'est qu'une victoire, mais c'est un jour dont je me souviendrai", a lancé le Français, auteur de 21 points et 12 rebonds, son premier "double-double", assorti d'une passe, deux interceptions et trois contres.

Au centre de San Antonio, où les averses continuent de s'inviter depuis le début de la semaine, les locaux ont pu assister vendredi soir au défilé annuel prévu en avance du Jour des morts, fête colorée au coeur de la tradition du Mexique et des Etats américains voisins.

Environ 18.000 personnes ont séché le défilé pour garnir le Frost Bank Center et célébrer, non pas un char à fleurs, mais l'immense Victor Wembanyama (2,24 m), et ils n'ont pas dû regretter.