NBA: Wembanyama se blesse, les Timberwolves et les Celtics dominateurs, record de défaites pour Détroit

Le jeune prodige Victor Wembanyama aggrave sa blessure à la cheville droite et est écarté par précaution, les Minnesota Timberwolves et les Boston Celtics continuent de dominer leurs conférences respectives, les Detroit Pistons égalent un triste record de défaites et les Memphis Grizzlies profitent du retour de suspension de Ja Morant: voici le résumé de la soirée de samedi en NBA.

. "Wemby" forfait