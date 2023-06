NBA: Wembanyama se montre chez les Yankees avant la draft

Arrivé en métro de Manhattan au Bronx, où se situe l'antre emblématique des Yankees, Wembanyama avait revêtu le maillot caractéristique blanc à rayures de L'équipe new-yorkaise, floqué du N.5 qui fut celui de la légende Joe DiMaggio, décédé à l'âge de 84 ans en 1999, cinq ans avant sa naissance.

"Tout va si vite", a déclaré Wembanyama, après s'être essayé à ce sport extrêmement populaire aux Etats-Unis, muni d'une batte et d'un gant. "J'ai atterri hier en provenance de France. Je me sens extrêmement chanceux d'être ici".

Le Français qui a, comme la veille, signé des autographes et posé pour des photos avec des enfants, s'est aussi prêté à une interview avec l'ancien joueur JJ Reddick, pour son podcast "the Old Man And the Three".