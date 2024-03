NBA: Wembanyama trop puissant pour Oklahoma City, LeBron James s'approche des 40.000 points

"Wemby", N.1 de la dernière draft, a rentré un tir du logo (peint sur le parquet, plus loin que la ligne à trois points) pour donner neuf points d'avance aux Texans à 3 minutes 20 du terme, avant de récidiver une minute plus tard et de hurler sa joie face au banc, bras serrés et muscles bandés.

Le N.1 de la dernière draft a tenté sept tirs longue distance pour en marquer cinq, son record depuis ses débuts en NBA en octobre.

Le Français âgé de 20 ans a ensuite enchaîné avec un contre autoritaire sur son grand rival Chet Holmgren avant que Devin Vassell (28 points également) ne scelle le match.