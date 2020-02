NBA: Williamson écrase Portland, Simmons fait tomber les Clippers

Zion Williamson des New Orleans Pelicans face aux Chicago Bulls, en NBA, le 6 février 2020 à Chicago JONATHAN DANIEL

Zion Williamson revient en feu pour New Orleans, Ben Simmons porte Philadelphie avec un triple-double: les jeunes ont brillé mardi sur les parquets de NBA.

. Pelicans: Williamson en pleine santé

Fin de blessure et la confiance revient: à 19 ans, Zion Williamson a battu son record personnel lors de la victoire de New Orleans contre Portland (138-117) avec 31 points inscrits pour les Pelicans en même pas 28 minutes sur le parquet.

Le premier choix de la draft 2019, qui a raté le dernier match (défaite contre Memphis, 106-99) touché à la cheville, confirme son talent quand il est sur pied, avec en outre neuf rebonds et cinq passes décisives.

"Je place la barre haut, mais il s'agit juste de trouver l'équilibre entre rêve et réalité", a commenté le rookie, absent trois mois en début de saison à cause d'une blessure au genou.

"Je ne crois pas qu'il soit comparable à qui que ce soit que j'aie vu (...) quelqu'un d'aussi fort, qui saute comme ça...", a admiré l'ailier de Portland Carmelo Anthony.

Josh Hart a largement contribué à la remontée des Pelicans, menés jusqu'à la mi-temps et qui ont infligé un cinglant 41-21 aux Trail Blazers dans le troisième quart-temps.

En face, Damian Lillard a été très loin de ses statistiques affolantes sur ses 10 derniers matches, plus de 40 points en moyenne, avec seulement 20 points marqués pour Portland et un zéro pointé sur les tirs à trois points.

. Sixers: Simmons soigne ses stats

Philadelphie reste un bastion. Même les Los Angeles Clippers n'ont pu faire tomber les Sixers (110-103), franchise la plus solide à domicile avec désormais 25 victoires pour 2 défaites.

L'Australien Ben Simmons, 23 ans, a signé son sixième triple-double de la saison (26 pts, 12 rbds, 10 passes décisives) pour offrir à Philadelphie, 5e de la conférence Est, une troisième victoire de rang.

Le succès est collectif, avec 26 points pour Joel Embiid, 21 pour Josh Richardson et 17 pour Tobias Harris.

"Dans les matches serrés, on veut tous faire partie de cet effort positif et j'en ai pris ma part", s'est félicité Richardson, qui a empêché les Clippers de Kawhi Leonard de revenir au score sur la fin avec un joli panier à trois points.

. Houston: les fusées Harden-Westbrook

Les deux étoiles des Rockets ont brillé. James Harden et Russell Westbrook ont marqué 78 points à eux deux pour faire gagner Houston 116-105 contre Boston, qui restait sur sept victoires consécutives.

Les Celtics, revenus à deux points dans le dernier quart-temps, ont craqué et multiplié les fautes, offrant des lancers francs passés sans problème par "The Beard" Harden (17 sur 18 sur tout le match).

. Les "Frenchies"

Le duel Washington-Chicago (126-114) a fait deux perdants côté français. Les 15 points de Ian Mahinmi n'ont pas évité la défaite aux Bulls, et Adam Mokoka n'est pas entré en jeu pour les Wizards. Pas de temps de jeu non plus pour Vincent Poirier avec Boston.

Les résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés mardi:

Houston - Boston 116 - 105

La Nouvelle-Orleans - Portland 138 - 117

Oklahoma City - San Antonio 106 - 114

Philadelphie - LA Clippers 110 - 103

Washington - Chicago 126 - 114