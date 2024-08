NBA: Yabusele devrait signer un contrat d’un an avec les Sixers (médias)

Damien MEYER

Le Français Guerschon Yabusele, qui a brillé en équipe nationale lors des JO de Paris, s’apprêterait à signer un contrat d’un an et de 2,1 millions de dollars avec les Sixers de Philadelphie, selon les médias spécialisés ESPN et NBC Sports.

Le récent médaillé d’argent aux Jeux olympiques, qui joue au Real Madrid depuis 2021, avait été sélectionné à la draft de 2016 par les Boston Celtics, mais n'y a joué que seize matches avant que la franchise ne casse son contrat en 2019. Le Real Madrid ne souhaite rien confirmer pour l’instant malgré les sollicitations de l’AFP.