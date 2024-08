NBA: Yabusele à Philadelphie, la "seconde chance" après des Jeux fabuleux

"On est en voie de finalisation de ce dossier, les accords ont été trouvés aussi bien du côté de Philadelphie avec les Sixers que du côté du Real Madrid (le club de Yabusele depuis 2021, NDLR)", a indiqué mercredi à l'AFP l'agent du joueur, Olivier Mazet. "On est dans les échanges finaux de signatures et de documents, ça pourrait intervenir d'ici la fin de journée, heure américaine."

Le joueur au gabarit musculeux (2,04 m, 123 kg) a été l'une des vedettes inattendues du parcours olympique de la France à Paris cet été, marquant respectivement 22, 17 et 20 points contre le Canada, l'Allemagne et les Etats-Unis en quart, demie et finale.

Il s'est surtout illustré avec un sensationnel "poster dunk" sur la légende LeBron James en finale du tournoi olympique dont les images ont fait le tour du monde et se vendent désormais en produits dérivés.

"Il a réalisé des Jeux olympiques de toute beauté, il a vraiment rayonné et il y a eu quelques actions et coups d'éclat qui ont définitivement convaincu les franchises NBA de son état de performances et de son retour possible", explique Olivier Mazet.