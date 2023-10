NBA: Zach LaVine marque 51 points mais perd avec Chicago

LaVine, qui a marqué la moitié des points de son équipe, n'a étonnamment réussi aucune passe décisive. Les Bulls comptent une victoire et deux défaites depuis le début de saison.

L'arrière des Chicago Bulls Zach LaVine (28 ans) s'est montré super adroit (19 sur 33 dont 7 sur 13 à trois points) pour marquer 51 points, le plus gros total de sa carrière, sans empêcher la défaite des siens face à Detroit (118-102).

Le pivot de Detroit Jalen Duren (19 ans) a marqué de son empreinte le match contre Chicago avec 23 points, 15 rebonds et 5 passes.

Il est le second joueur de moins de 20 ans de l'histoire à réussir un match à plus de 20 points, 15 rebonds et 5 passes après le "King" LeBron James, qui avait réussi pareille performance en 2003, à 18 ans.

- La décla: "magnifique" -