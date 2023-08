"Ne pas sous-estimer l'importance d'une médaille", souligne Cédric Charlier

La défaite en demi-finale face aux Pays-Bas (2-3) "fait mal", reconnaît l'attaquant, qui a parfaitement servi son capitaine Denayer sur l'ouverture du score après deux minutes de jeu. "J'ai le sentiment qu'on était meilleurs que l'adversaire, qui a capitalisé sur des erreurs inhabituelles de notre part."

Les Red Lions "auront beaucoup de choses à apprendre de ce match et à analyser sur la préparation et l'ensemble du tournoi", estime Cédric Charlier. "Si on veut aller plus loin la prochaine fois, en l'occurrence aux Jeux de Paris, il faudra être meilleurs collectivement pour éviter ce genre de couac."