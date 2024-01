Neisser Loyola 38e à l'épée au Qatar

Loyiola qui restait sur une 6e et une 11e place dans les épreuves de Coupe du monde de Berne et Vancouver, en novembre et décembre derniers, s'alignera le 22 février à celle de Heidenheim en Allemagne.

Un autre Belge était présent dans l'émirat. Crijn Verwaal a dû se contenter de la 201e place, sur 210. L'épéiste de 24 ans, 901 au classement mondial, a perdu quatre de ses six assauts en phases de poule et été éliminé mardi.