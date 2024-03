Neisser Loyola en quête d'un ticket olympique lors des prochaines semaines

L'escrimeur Neisser Loyola se prépare à aborder des prochaines semaines décisives en vue d'une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris cet été. "Si je me qualifie, je viserai une médaille", a déclaré l'épéiste mardi lors du teambuilding des athlètes du haut niveau de la Défense mardi à Zeebruges.

Pas encore qualifié pour Paris, Loyola va se concentrer sur la Coupe du monde de Tbilissi (22-23 mars) où il visera un podium. "C'est nécessaire si je veux réduire l'écart avec les concurrents qui me précèdent au classement pour les Jeux."

Neisser Loyola, 25 ans, sort d'une élimination précoce au Grand Prix de Budapest. Le Gaumais, 27e mondial, n'a pas atteint le tableau final en Hongrie, battu par le Français Yannick Borel, champion du monde 2018 et vainqueur final. "Je ne suis pas frustré car j'ai livré un bon combat. La pièce aurait pu tomber des deux côtés", a expliqué Loyola.

En cas d'échec, Loyola aura une nouvelle chance lors d'un tournoi qualificatif au Luxembourg fin avril où un ticket pour Paris sera remis au vainqueur. "Je suis confiant. J'ai déjà réalisé de beaux résultats par le passé. Je vais y aller à fond à Tbilissi et au Luxembourg, je n'ai pas d'autre choix. Le plus difficile sur le contient européen est de se qualifier pour les JO. Si je me qualifie, je viserai une médaille."

Fils de l'escrimeur cubain Nelson Loyola, médaillé de bronze dans la compétition par équipes aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, Loyola a reçu un contrat de sportif de haut niveau à la Défense en 2019. "Sans ce contrat, je n'aurais pas pu atteindre mon niveau actuel. Grâce à la Défense, je peux m'entraîner tous les jours. Ma formation militaire m'a également aidé sur le plan mental", a conclu Loyola.