Nele Gilis bat sa soeur Tinne à Singapour : "Dur physiquement, plus encore mentalement"

"C'était très difficile physiquement, mais mentalement, c'était encore plus difficile de jouer contre sa sœur", a déclaré Nele Gilis, 7e mondiale et 3e tête de série. "On essaie d'oublier, mais c'est presque impossible. Pour être honnête, j'ai pensé que j'étais fichue dans le cinquième set quand on voit comment elle avait gagné le troisième et le quatrième. J'ai essayé de repartir de zéro, d'oublier les sets précédents et de me concentrer sur chaque point. Je suis heureuse d'avoir pu arracher la victoire, mais cela aurait pu tourner dans l'autre sens et j'aurais été très heureuse pour Tinne si elle avait gagné".

Tinne Gilis, 10e mondiale et 4e tête de série, a perdu les deux premiers sets 11-6 et 12-10 avant de se reprendre. Elle a remporté les deux suivants 8-11 et 5-11. Finalement, elle s'est inclinée dans le cinquième set (11-4). "Je ne voulais pas quitter le terrain sans avoir tout donné", explique-t-elle. "Même si j'étais menée de deux sets, j'ai voulu me battre. J'ai un peu modifié mon plan tactique, j'ai essayé de jouer un peu plus mes coups d'attaque. Cela a semblé mieux fonctionner. Dans le cinquième set, j'ai eu moins d'occasions d'utiliser la partie frontale du court. Nous avons toutes les deux tout donné aujourd'hui. C'est dommage pour moi, mais je suis contente pour elle."