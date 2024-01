Nele Gilis commence l'année par une victoire au 2e tour à New York

Nele Gilis, 4e joueuse mondiale, a commencé l'année par une victoire en trois sets, 11-6, 11-9, 11-5 sur l'Egyptienne Sana Ibrahim (PSA 32) au deuxième tour du Tournament Of Champions, tournoi de squash labellisé platine et doté de 190.000 dollars, vendredi, à New York. La rencontre a duré 39 minutes.