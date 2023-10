Nele Gilis enthousiaste sur l'entrée du squash aux Jeux : "un rêve qui devient réalité"

"Enfin, le squash est un sport olympique. Enfin. C'est vraiment un rêve qui devient réalité, un rêve qui ne semblait pas possible jusqu'à aujourd'hui", a réagi l'Anversoise, 27 ans, 7e joueuse du monde désormais, sur les réseaux sociaux. "Je suis juste très enthousiaste et je veux féliciter tous les joueurs et les joueuses concernées par cette campagne. Nous avons été déçus tellement de fois, mais nous sommes enfin un sport olympique. Je ne peux pas être plus heureuse. Je vous donne rendez-vous à Los Angeles en 2028."

Championne d'Europe, Nele Gilis compte bien disputer les JO 2028 tout comme sa soeur, Tinne, 25 ans, 10e au classement mondial, qui fut championne d'Europe l'an dernier et qui a remporté les Jeux Mondiaux à Birmigham aux Etats-Unis en 2022.