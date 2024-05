Nele Gilis et Tinne Gilis se qualifient pour le deuxième tour

Nele Gilis et Tinne Gilis se sont qualifiées pour le deuxième tour des championnats du monde de squash jeudi au Caire en Égypte.

Nele Gilis, 4e mondiale et tête de série N.4, a battu l'Américaine Marina Stefanoni (PSA 57) en quatre sets (11-7, 9-11, 11-4, 11-6) et un peu plus d'une heure de jeu (61 minutes). Son adversaire au deuxième tour sera l'Anglais Torrie Malik (PSA 64).

Tinne Gilis, 8e mondiale et tête de série N.7, a disposé de la Malaisienne Aifa Azman (PSA 40) en trois sets (11-4, 11-3, 11-2) au bout de seulement 20 minutes de jeu. Elle rencontrera l'Egyptienne Amina El Rihany (PSA 83) pour une place en huitièmes de finale.