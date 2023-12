Nele Gilis se joue de sa sœur Tinne en finale

Nele Gilis, 5e joueuse mondiale et tête de série N.1, a remporté l'Open de Nouvelle-Zélande de squash, tournoi du PSA World Tour labellisé Silver et doté de 77.500 dollars, après sa victoire sur sa sœur Tinne (PSA 9/N.2) en finale, dimanche, à Tauranga. L'ainée des Gilis l'a emporté en trois sets, 11-8, 11-3, 11-8, et 51 minutes de jeu.