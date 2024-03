Nele Gilis se qualifie pour les demi-finales à Londres

Gilis, 4e mondiale et tête de série N.4, s'est imposée en trois sets (6-11, 11-6, 11-3) et 46 minutes contre l'Anglaise Georgina Kennedy, 5e mondiale et tête de série N.5.

La Campinoise affrontera pour une place en finale la gagnante du match entre l'Égyptienne Nour El Sherbini, N.1 mondiale, et la Malaisienne Sivasangari Subramaniam, 16e mondiale et tête de série N.7.