Nelly Korda remporte le premier majeur de la saison sur le circuit féminin

Nelly Korda a remporté le premier majeur de la saison sur le circuit féminin de golf en s'imposant lors du Chevron Championship, épreuve dotée de 7.900.000 dollars, dimanche à The Woodlands aux États-Unis.

Korda, deuxième avant le dernier tour, a rendu une carte de 69 coups, trois sous le par, avec cinq birdies et deux bogeys pour décrocher le deuxième majeur de sa carrière après le LPGA Championship en 2022. La Suédoise Maja Stark a pris la deuxième place à deux coups de Korda et la Canadienne Brooke Henderson et l'Américaine Lauren Coughlin se sont partagées la troisième place à trois coups.

Korda, fille de l'ancien joueur de tennis Petr Korda, décroche la 13e victoire de sa carrière et la cinquième cette saison.