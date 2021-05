Népal: mort sur l'Everest d'un deuxième guide Sherpa

(Belga) Un deuxième guide Sherpa a trouvé la mort sur l'Everest, moins d'une semaine après le décès d'un autre guide tombé dans une crevasse sur les pentes du plus haut sommet du monde, a annoncé lundi un organisateur d'expéditions.

Le guide, dont l'identité n'a pas été révélée, descendait du sommet dimanche mais il est décédé près du Col Sud, à l'altitude de 7.906 mètres. "Nous soupçonnons des complications dues au mal des montagnes. Nous allons tenter de retrouver son corps", a déclaré à l'AFP Mingma Gelu Sherpa de l'agence Seven Summits Club. Un autre guide, Pemba Tashi Sherpa, était décédé mardi dernier en tombant dans une crevasse alors qu'il descendait du camp n°2 vers le camp n°1. Deux alpinistes étrangers avaient auparavant trouvé la mort sur l'Everest. Le Suisse Abdul Waraich, 40 ans, était mort d'épuisement près du sommet après l'avoir atteint. L'Américain Puwei Liu, 55 ans, était décédé subitement après être revenu au camp n°4, selon les organisateurs de l'expédition. Les autorités népalaises ont délivré en 2021 un nombre record de 408 permis d'ascension, soit plus que les 382 permis accordés en 2019, après l'annulation de la saison 2020 en raison de l'épidémie de Covid-19. La dernière saison a coïncidé avec la deuxième vague de l'épidémie. Au cours des dernières semaines, plus de 30 alpinistes ont été évacués du camp de base. Au moins trois ont révélé ou dit à l'AFP avoir été contaminés par le coronavirus. Le nombre total des cas n'est pas connu. Les autorités népalaises nient l'existence du moindre cas de contamination sur l'Everest. Les autorités chinoises ont annulé les expéditions sur leur versant de l'Everest, craignant des contaminations en provenance du Népal, selon les médias officiels chinois. Plus de 350 alpinistes et guides ont déjà atteint le sommet de l'Everest cette saison, ont indiqué les autorités népalaises. (Belga)