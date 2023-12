Neuf Belges en Roumanie à partir de mardi

Neuf Belges plongeront dans la piscine d'Otopeni dans la banlieue de Bucarest pour les championnats d'Europe en petit bassin (25m) qui débutent mardi et se tiennent jusqu'au 10 décembre en Roumanie.

Sa soeur cadette, Camille, 17 ans, va disputer son premier grand championnat. Elle est inscrite sur trois distance en nage libre (200, 400 et 800m).

Un seul nageur est en lice chez les messieurs: Lucas Henveaux est en forme, lui qui vient de pulvériser le record de Belgique du 800m nage libre, samedi à Rotterdam en grand bassin (50m). Le Liégeois de 23 ans est détenteur aussi des records de Belgique en petit bassin sur 400 et 800m libre qu'il a améliorés en octobre dernier. Il visera une finale à Bucarest dans les deux épreuves.

Deux sœurs, les Namuroises Valentine, 23 ans, sur 100m, 200m et 400m libre, ainsi que 200m papillon et Sarah Dumont, 16 ans, sur 400m 4 nages, 400m, 800m et 1500m libre, pour son premier rendez-vous international aussi chez les seniors, seront aussi de la partie.

Forte de son record de Belgique établi le mois dernier, Lucie Hanquet s'alignera sur 1.500m libre. En 15:56.58, l'Arlonaise, 20 ans, a effacé le 17 novembre des tablettes la marque de 16:02.54 établie par Alisée Pisane le 3 novembre 2022 à Chartres.

Alisée Pisane précisément sera aussi en Roumanie sur 400m et 1500m libre. La nageuse de Villers-le-Bouillet, 20 ans, espère réussir un brillant Euro.