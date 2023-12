Neuvième victoire de suite pour Orlando, Boston émerge contre Philadelphie

Pour repousser Washington, le Magic a pu compter sur les 31 points de Franz Wagner et le double-double de Paolo Banchero (28 points, 13 rebonds) pour signer une neuvième victoire de rang, égalant le record de la franchise. Les Floridiens auront l'occasion de battre ce record lors de leur déplacement à Brooklyn samedi soir.

Avec un bilan de 14 victoires en 19 matches, Orlando suit le rythme de Boston qui reste en tête de la Conférence Est après sa victoire contre Philadelphie. Face à des Sixers privés de Joel Embiid et Tyrese Maxey, les Celtics ont dû attendre le dernier quart-temps pour émerger avec notamment quatre joueurs à 20 points ou plus. Philadelphie reste quatrième à l'Est devant New York qui l'a emporté à Toronto (106-119).