New York bat Milwaukee en ouverture du 'Christmas Day'

New York a battu Milwaukee 129-122 dans la première des cinq rencontres du 'Christmas Day' du championnat nord-américain de basket (NBA), lundi.

New York comptait 13 points d'avance (64-51) à la fin du troisième quart-temps. Dans le dernier quart, les Bucks revenaient à 6 points (124-118), mais ne parvenaient pas à se rapprocher davantage.

Les Knicks menaient de 9 points à la fin du premier quart-temps (36-27). Alors que les Bucks revenaient à 5 unités (51-56), des tirs primés de Jalen Brunson et Julius Randle dans la dernière minute du deuxième quart permettaient aux Knicks de regagner les vestiaires avec 11 points d'avance (62-51).

Brunson (38 points) et Randle (24 points) ont été les principaux artisans du succès new-yorkais. Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard ont mis 32 points chacun pour les Bucks, qui restaient sur sept victoires de rang.

Milwaukee (22 victoires, 8 défaites) occupent la deuxième place à l'Est. New York (17 victoires, 12 défaites) pointe au cinquième rang.

Le menu de Noël de la NBA propose quatre autres rencontres: le duel entre les deux derniers champions, Denver et Golden State à 20h30 heure belge, le choc entre les Los Angeles Lakers et Boston (23h00 heure belge), Miami/Philadelphie (mardi 02h00 heure belge) et Phoenix/Dallas (mardi 04h30 heure belge).