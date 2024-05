New York mène 2-0 contre Indiana

New York a profité pleinement de l'avantage du terrain et mène 2 victoires à 0 contre Indiana, battu 130-121 mercredi, en demi-finales de la conférence Est de la ligue nord-américaine de basket (NBA).

Après un premier quart-temps équilibré (36-36), Indiana a pris l'avantage pour mener 63-73 à la pause. Les Knicks sont revenus au score grâce au retour de Jalen Brunson. Touché au pied pendant le premier quart-temps, Brunson était resté sur le côté jusqu'à la mi-temps. Les Knicks ont pris l'avantage à la moitié du troisième quart, après un trois points d'OG Anunoby, et ne l'ont plus lâché.

New York s'est appuyé sur une solide prestation de son cinq de base: Brunson (29 points), Donte DiVincenzo (28 points), Anunoby (28 points), Josh Hart (19 points, 15 rebonds), Isaiah Hartensein (14 points, 12 rebonds). La mauvaise nouvelle pour les New-Yorkais est la sortie sur blessure d'Anunoby, touché aux ischio-jambiers pendant le troisième quart-temps. New York est déjà privé de Julius Randle, Bojan Bogdanovic et Mitchell Robinson, tous absents jusqu'à la fin de saison.