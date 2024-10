New York remporte son premier titre face à Minnesota après prolongation

New York a été capable de surmonter un début de match raté (10-19 après le 1er quart, 27-34 à la pause) où l'équipe a été incapable de marquer de loin. New York est revenu dans la partie avec des options de jeu à l'intérieur, notamment avec la Bosnienne, d'origine bahaméenne, Jonquel Jones (17 points, 6 rebonds), désignée MVP des finales.

Le Liberty a remporté 3e quart-temps 20-10, de quoi mener 47-44, mais Minnesota est resté dans la course, offrant un 4e quart-temps irrespirable.

Quelques secondes après avoir manqué deux lancers-francs, Stewart s'est rattrapée sur la ligne des lancers pour égaliser à 60-60, répondre à un nouveau panier de Napheesa Collier (22 points) et arracher la prolongation, Kayla McBride (21 points) manquant la balle de match de loin.

Leonie Fiebich (13 points) a libéré le Liberty en marquant à trois points dès le début de la prolongation (le 2e et dernier tir de loin pour le Liberty de toute la rencontre), dominée ensuite par sa formation.

Cheryl Reeve, la coach des Lynx, déjà couronnée avec Minnesota à quatre reprises (2011, 2013, 2015 et 2017) a critiqué l'arbitrage. Elle a estimé que la différence dans le nombre de lancers-francs accordés (25 contre 8) et les fautes qui ont exclu Collier et permis à New d'obtenir la prolongation n'étaient pas justifiés.