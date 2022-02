La légende du football américain Tom Brady annonce officiellement sa retraite

Le quarterback Tom Brady, largement considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du football américain, a officiellement annoncé sa retraite mardi, après avoir entretenu le suspense depuis plusieurs jours.

"J'ai adoré ma carrière en NFL (la ligue professionnelle nord-américaine, ndlr), et maintenant il est temps de concentrer mon temps et mon énergie à d'autres choses qui requièrent mon attention", a écrit sur son compte Instagram le joueur de 44 ans.

Vainqueur de sept Super Bowls, un record absolu, l'ancien maître à jouer des New England Patriots, entre 2000 et 2019 (six titres), puis des Buccaneers de Tampa Bay en 2020 et 2021 (un titre), aura connu une longévité exceptionnelle, et une carrière saluée à l'unanimité.

"J'ai fait un gros travail de réflexion la semaine passée, et je me suis posé des questions difficiles. Et je suis si fier de ce que nous avons accompli. Mes co-équipiers, entraîneurs, adversaires, et fans méritent que je sois à 100%, mais à présent, il est mieux que je laisse le terrain à la prochaine génération d'athlètes dévoués et engagés", écrit le quarterback.

Le monde du sport américain était sens dessous dessus samedi après que ESPN avait annoncé la retraite de cette superstar de la discipline la plus populaire aux Etats-Unis. D'autres médias avaient ensuite affirmé que Tom Brady n'avait pas encore pris sa décision, avant donc que le joueur ne mette définitivement fin au suspense mardi.

Homme de tous les records, le quarterback --désigné cinq fois MVP du Super Bowl et trois fois de la saison régulière-- possède notamment celui du nombre de touchdowns réussis (624), de yards parcourus à la passe (84.520) et de victoires en saisons régulières (243).

En-dehors des terrains, il est également connu pour être depuis 2009 l'époux de la top model brésilienne Gisele Bündchen.