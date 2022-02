NHL: 500e but pour Crosby avec les Penguins

Le Canadien Sidney Crosby, star des Penguins de Pittsburgh, a marqué le 500e but de carrière dans la Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL) mardi lors de la victoire obtenue après prolongation aux dépens des Flyers de Philadelphie (5-4).

Le joueur de 34 ans, triple vainqueur de la Coupe Stanley avec les Penguins, devient le deuxième joueur de l'histoire de la franchise à atteindre cette marque. Il reste cependant loin du record établi par son compatriote, le légendaire Mario Lemieux, qui l'a porté à 690 buts.

Ce dernier a complimenté et encouragé Crosby: "J'ai pu voir la plupart de ses buts, je suis sûr qu'il y en aura beaucoup d'autres".

"Sid the Kid" a marqué son 500e but en avantage numérique au cours du premier tiers-temps, sur une passe d'Evgeni Malkin, portant le score à 2-1 pour Pittsburgh. Après que le palet soit entré dans le but, tous ses coéquipiers ont sauté de joie sur celui qui est considéré comme un des meilleurs hockeyeurs de l'histoire de la NHL.

Ce but historique est certainement son plus important depuis le "but en or" marqué en prolongation qui avait offert au Canada la médaille d'or olympique contre les États-Unis en finale du tournoi des Jeux de Vancouver 2010.

Crosby a également été le pilier de l'équipe canadienne qui a conservé son titre aux Jeux de Sotchi quatre ans plus tard et été sacrée championne du monde en 2015 en République tchèque.