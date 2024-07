Nicola Philippaerts termine à la neuvième place du GP, l'Allemand Andre Thieme gagne

Andre Thieme et Chakaria ont remporté le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle, première épreuve du Grand Chelem de saut d'obstacles en équitation, dimanche. L'Allemand l'a emporté devant à l'Américain McLain Ward (Ilex) à l'issue d'un barrage. Ils ont été les deux seuls à ne pas commettre de fautes lors d'un barrage à quatre. L'Allemand Richard Vogel (United Touch), troisième, et le Suisse Martin Fuchs (Leone Jei), quatrième, ont terminé plus vite le barrage qu'Andre Thieme, mais ont commis une faute de saut.