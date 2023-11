Nicola Philippaerts troisième en Coupe du monde à Vérone

Sur sa jument de 13 ans Katanga, Nicola Philippaerts a terminé 3e de la 4e des 14 manches de Coupe du monde de saut d'obstacle, dimanche à Vérone en italie. Après un barrage sans faute en 39 secondes, il a été devancé par le Britannique Ben Maher sur Dallas Vegas Batilly (37.45) et le Suisse Steve Guerdat sur Venard (37.60). Olivier Philippaerts, qui a renversé deux barres au premier tour avec Legend of Love, s'est classé 23e.

Nicola Philippaerts participait à Vérone à sa première manche de Coupe du monde de la saison avec Katanga, laissé au repos après les Championnats d'Europe. "Je n'ai pas pu aller plus vite que Maher et Guerdat mais je suis satisfait de ma 3e place. Cela me donne de la confiance pour les prochaines manches", a avancé le Limbourgeois de 30 ans.

Absent des quatre manches disputées jusqu'à présent, René Dittmer est pourtant en tête du classement de la Coupe du monde dans la ligue d'Europe de l'Ouest. En Amérique du Nord, l'Allemand de 30 ans a récolté 42 points, soit deux de plus que l'Irlandais Richard Howley. Le champion olympique Ben Maher occupe la troisième place avec 35 points. Grégory Wathelet, vainqueur la semaine dernière à Lyon, est 9e (20 points), Nicola Philippaerts 16e (15 points) et Pieter Devos (12 points) 20e.