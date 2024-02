Nicolaï Saké s'impose mais Guillaume Grimard remporte le classement général

Chez les dames, la Britannique Jessica Gibbon a remporté le cross de Diest. Jana Van Lent a terminé à la troisième place et a également remporté le classement général.

Tôt dans la course, Saké s'est échappé à Diest. Marco Vanderpoorten est resté proche mais a finalement été distancé alors que Grimard, qui partait en tant que grand favori, a finalement terminé à la troisième place. Ce classement lui a toutefois suffi pour s'assurer de remporter la CrossCup pour la première fois de sa carrière, même s'il n'a conservé qu'un point d'avance sur Saké.

Assez tôt dans la course, Van Lent a laissé filer Gibbon ainsi que la Néerlandaise Jasmijn Lau. Cette dernière a réalisé un gros travail en tête de course mais a finalement vu la Britannique lui passer devant. Distancée, Van Lent est parvenue à prendre le dessus sur ses compatriotes Amélie Bihain, Juliette Thomas et Victoria Warpy, cette dernière remportant tout de même le titre de championne de Flandre.

Warpy et Van Lent se partageaient la tête du classement général avant le départ à Diest et Van Lent a remporté, à 22 ans, sa première CrossCup.