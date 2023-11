Nicolas Colsaerts bien au-delà du par pour entamer son Open d'Australie

Le Bruxellois a concédé cinq bogeys et un double bogey en n'inscrivant que deux birdies sur sa carte de score. Il compte déjà 14 coups de plus que le leader australien Cameron Davis. Le local de 28 ans a signé un parcours sans faute avec sept birdies et un eagle pour honorer son statut de favori.

Déjà lauréat en 2017, Davis compte un coup d'avance sur l'Américain Patrick Rodgers et un de plus sur un duo formé par l'Australien Hayden Hopewell et l'Écossais Connor Syme.